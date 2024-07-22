Бизнес

Який документ підписали український і польський бізнес у Варшаві

У Варшаві відбувся захід «Бізнес у місті», на якому були присутні 200 представників українського і польського бізнесу.

Арина Марченко Send an email 7 часов ago
0 0

Під час зустрічі сторони підписали угоду про співпрацю між «Дія.Бізнес у Варшава» (Diia Busines Warsaw) і Польсько-українською господарчою палатою PUIG.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Укрінформ.

Як відомо, «Дія.Бізнес у Варшава» створювалась, що підтримувати український бізнес та сприяти у налагодженні польсько-українських відносин.

«І в цій сфері ми хочемо об’єднати зусилля і співпрацювати із Польсько-українською господарчою палатою», — повідомила під час зустрічі голова консультаційного відділу «Дія.Бізнес у Варшаві» Вікторія Булгакова.

За її словами, «Дія.Бізнес у Варшаві» надає безкоштовні консультаційні послуги, допомаючи у створенні і веденні власного бізнесу. Центр вже провів понад 12 тисяч консультацій, що стосуються створення фірм, пошуку нерухомості для підприємницької діяльності, інформації про правові та податкові умови ведення бізнесу в Польщі та Україні, а також можливості отримання фінансування.

Своєю чергою заступник голови Польсько-української господарчої палати Даріуш Шимчиха зазначив, що синергія досвіду «Дія. Бізнес», розуміння українського ринку і компетенції Палати дозволять повноцінно інтегрувати українське та польське бізнес-середовища, а також використовувати потенціал підприємництва в економічній співпраці між обома країнами.

Як зазначив Шимчиха, така співпраця важлива з огляду на статистику: за даними PUIG, після 24 лютого 2022 року у Польщі зареєстровано понад 8 тис. українських компаній і 50 тисяч ФОПів.

Крім того, у межах заходу відбулася виставка, що представляє українських виробників і постачальників послуг на польському ринку, в тому числі у галузях легкої та харчової промисловості, IT, нерухомості, медицини, краси.

Раніше ПЛ писала про те, чому в Україні з’явилося більше жінок-ФОПів.

теги
Арина Марченко Send an email 7 часов ago
0 0

Материалы по теме

Які категорії ФОПів можуть не сплачувати ЄСВ у 2024 році

23 мая, 2024

В Україні планують оновити систему бронювання: що чекає на бізнес

21 мая, 2024

«Нова пошта» відкрила відділення у ще одній європейській країні: скільки коштує доставка та які речі не можна пересилати

15 мая, 2024

Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро: куди направлять кошти

10 мая, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button