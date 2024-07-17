Чому в Україні з’явилося більше жінок-ФОПів

Ця цифра становить трохи більше 148 тисяч осіб.

Водночас спостерігається цікава тенденція: за цей період жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОПів належать жінкам, а 40,2% зареєстрували чоловіки.

Про це пише Первая Лента з посиланням на YouControl.

За словами фінансових аналітиків, такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, раніше не спостерігалося.

Таке явище може бути пов’язане з мобілізаційними процесами в Україні.

Крім того, фінансові аналітики зазначають, що гендерна структура закриття ФОП протилежна: чоловіки на 4 відсоткові пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки. Хай так як, але «перекіс» у бік ФОП, зареєстрованих жінками, не такий кардинальний, ніж міг би бути гіпотетично, тому аналітики не радять надмірно «згущувати фарби» при інтерпретації даних показників

Загалом найбільше ФОПів було зареєстровано у секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тисяч, інформаційних технологій – 19,6 тисячі, та інших послуг – 18,8 тисячі.

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