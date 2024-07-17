Бизнес

Чому в Україні з’явилося більше жінок-ФОПів

За перше півріччя 2024 року в Україні зареєструвалось на 11% більше фізичних осіб- підприємців (ФОП), ніж за аналогічний період минулого року.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
0 0

Ця цифра становить трохи більше 148 тисяч осіб.

Водночас спостерігається цікава тенденція: за цей період жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОПів належать жінкам, а 40,2% зареєстрували чоловіки.

Про це пише Первая Лента з посиланням на YouControl.

За словами фінансових аналітиків, такого суттєвого розриву між часткою жінок і чоловіків, зареєстрованих підприємцями, раніше не спостерігалося.

Таке явище може бути пов’язане з мобілізаційними процесами в Україні.

Крім того, фінансові аналітики зазначають, що гендерна структура закриття ФОП протилежна: чоловіки на 4 відсоткові пункти частіше закривали ФОП, ніж жінки. Хай так як, але «перекіс» у бік ФОП, зареєстрованих жінками, не такий кардинальний, ніж міг би бути гіпотетично, тому аналітики не радять надмірно «згущувати фарби» при інтерпретації даних показників

Загалом найбільше ФОПів було зареєстровано у секторах роздрібної торгівлі – понад 40 тисяч, інформаційних технологій – 19,6 тисячі, та інших послуг – 18,8 тисячі.

Раніше ПЛ писала про те, що таке «єДозвіл» в «Дії» і чому це важливо для бізнесу.

теги
Арина Марченко Send an email 15 часов ago
0 0

Материалы по теме

В Україні планують оновити систему бронювання: що чекає на бізнес

21 мая, 2024

«Нова пошта» відкрила відділення у ще одній європейській країні: скільки коштує доставка та які речі не можна пересилати

15 мая, 2024

Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро: куди направлять кошти

10 мая, 2024

Українські підприємці зможуть отримати грант для відновлення та реконструкції: як взяти участь у програмі

7 мая, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button