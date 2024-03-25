В Україні розширили права податкової служби: що змінилось

Так, тепер громадяни, в яких накопичились борги, отримають від ДПС «дзвінки щастя» з проханнями внести оплату.

У пресслужбі Державної податкової служби України повідомили про старт проєкту, який передбачає інформування боржників. Йдеться про платників єдиного внеску, які не вносять кошти вчасно. Про це передає Первая Лента.

Зазначається, що нова ініціатива має підвищити рівень обізнаності щодо наявності заборгованості з платежів, контроль за стягненням якого покладено на податкові органи. Також вказуватимуть на недоїмки зі сплати єдиного внеску, а також сприятимуть добровільному погашенню заборгованості.

Також повідомляється, що боржники-платники податків у телефонному режимі через контакт-центр будуть отримувати інформацію про розмір заборгованості у розрізі податків/зборів та єдиного внеску. Крім того, будуть вказані територіальні органи ДПС, в яких враховують заборгованість.

Податківці уточнили, що даний пілотний проєкт буде діяти протягом трьох місяців.

За даними Опендатабота, виконавчими службами у 2023 році було стягнуто з боржників 25 млрд грн. Це рекордна сума за останні п’ять років. Однак це лише 6% про загальний розмір заборгованості. Відомо, що з кожної гривні боргу вдається повернути лише шість копійок.

Минулого року судами було розглянуто 157 293 справи, що майже в 1,5 рази більше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Максимальне зростання зафіксоване серед цивільних та адміністративних справ.

Раніше повідомлялось, що українські стартапи можуть отримати до 60 тисяч євро від Seeds of Bravery.