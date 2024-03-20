Українські стартапи можуть отримати до 60 тисяч євро від Seeds of Bravery: як прийняти участь у програмі
Українські технологічні МСП, стартапи та скейлапи можуть залучити до 60 000 євро від Європейської ради з інновацій, взявши участь у програмі Seeds of Bravery.
Содержание
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт фонду.
Seeds of Bravery – це амбітна ініціатива з фондом у 20 мільйонів євро, яка спонсорується Європейським Союзом через Європейську раду з інновацій (EIC). Ціль ініціативи полягає у стимулюванні розвитку українських технологічних стартапів і сприяння їх інтеграції з Європейським Союзом.
Зазначається, що місією проєкту є зміцнення технологічного ландшафту України, та надання підтримки місцевим підприємцям для досягнення міжнародного успіху.
Як взяти участь у програмі
Щоб стати учасником програми, ваш стартап має відповідати наступним вимогам:
- Офіційна реєстрація в Україні або, у випадку переїзду, в одній з країн-членів Європейського Союзу, країнах Передового ринкового співробітництва (OCT) чи асоційованих державах програми «Горизонт Європа» після 24 лютого 2022 року.
- Засновником або співзасновником має бути особа, яка працює у компанії на повний робочий день.
- Серед засновників, співзасновників чи ключових менеджерів має бути особа з українським громадянством.
Дедлайн та умови
Останній день прийому заявки — 25 березня 2024 року. Для участі достатньо перейти за посиланням та слідувати інструкціям реєстрації: https://seedsofbravery.eu/
- Зареєструйтеся як користувач і заповніть коротку форму заявки на Seeds of Bravery.
- Якщо ваша коротка заявка буде прийнята, ви отримаєте посилання із запрошенням для доступу до системи управління USF та повної пропозиції.
Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet запустить другий маршрут до України.