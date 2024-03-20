Українські стартапи можуть отримати до 60 тисяч євро від Seeds of Bravery: як прийняти участь у програмі

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт фонду.

Seeds of Bravery – це амбітна ініціатива з фондом у 20 мільйонів євро, яка спонсорується Європейським Союзом через Європейську раду з інновацій (EIC). Ціль ініціативи полягає у стимулюванні розвитку українських технологічних стартапів і сприяння їх інтеграції з Європейським Союзом.

Зазначається, що місією проєкту є зміцнення технологічного ландшафту України, та надання підтримки місцевим підприємцям для досягнення міжнародного успіху.

Як взяти участь у програмі

Щоб стати учасником програми, ваш стартап має відповідати наступним вимогам:

Офіційна реєстрація в Україні або, у випадку переїзду, в одній з країн-членів Європейського Союзу, країнах Передового ринкового співробітництва (OCT) чи асоційованих державах програми «Горизонт Європа» після 24 лютого 2022 року.

Засновником або співзасновником має бути особа, яка працює у компанії на повний робочий день.

Серед засновників, співзасновників чи ключових менеджерів має бути особа з українським громадянством.

Дедлайн та умови

Останній день прийому заявки — 25 березня 2024 року. Для участі достатньо перейти за посиланням та слідувати інструкціям реєстрації: https://seedsofbravery.eu/

Зареєструйтеся як користувач і заповніть коротку форму заявки на Seeds of Bravery. Якщо ваша коротка заявка буде прийнята, ви отримаєте посилання із запрошенням для доступу до системи управління USF та повної пропозиції.

Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet запустить другий маршрут до України.