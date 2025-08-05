Трамп створює нові умови для переговорів України та РФ: думка посла США при НАТО

У фокусі зовнішньої політики Дональда Трампа опинилось завдання створити геополітичні передумови, які змусили б Росію перейти до дипломатичного формату припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bloomberg.

Таку заяву зробив посол США при НАТО, політичний радник та впливовий коментатор з міжнародної безпеки Метт Вітакер, наголосивши, що саме дипломатія, а не військовий ресурс, є єдиним шляхом деескалації конфлікту.

На його переконання, Трамп дотримується чіткої позиції: війна має бути завершена якомога швидше. Затягування бойових дій — це прямий шлях до подальшої ескалації людських втрат і знищення критичної інфраструктури.

Увагу президента зосереджено на масштабних руйнуваннях українських міст, щоденних втрат українських та російських солдатів, а також цивільного населення, яке зазнає постійних атак. Такі реалії змушують адміністрацію Трампа формувати комплексну стратегію примусу Росії до миру.

Значну увагу у цій стратегії приділено економічному тиску. Як наголосив Вітакер, одним із найбільш ефективних інструментів можуть стати вторинні санкції — тобто каральні заходи не лише проти Росії, а й проти країн, які прямо або опосередковано фінансують її війну, купуючи енергоресурси.

У першу чергу, йдеться про Китай, Індію та Бразилію. Ці держави, попри загальносвітову позицію щодо невизнання агресії, продовжують закуповувати російську нафту, що забезпечує РФ стабільне надходження валюти і підтримує її військову машину.

Трамп, за словами дипломата, розглядає можливість «перекрити кисень» ключовим економічним артеріям Кремля через підвищення тарифів, логістичний тиск і впровадження жорстких торговельних обмежень для компаній, які співпрацюють із Росією напряму чи через посередників.

Окрім того, Вітакер підтвердив, що США і надалі забезпечуватимуть Україну критично важливими системами протиповітряної оборони. Американські системи вже довели свою ефективність у протидії нічним атакам безпілотників і ракет.

Саме тому їхнє розгортання в регіонах з підвищеним ризиком залишається ключовим елементом військово-технічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Посол наголосив, що українські війська повинні мати не лише засоби захисту тилу, а й інструменти для оборони на передовій. Відповідальність за підтримку українських можливостей несе не лише США, а й уся демократична коаліція, що прагне стабілізації ситуації у Східній Європі.

Тим часом стали відомі нові деталі нападу на ТЦК на Миколаївщині.