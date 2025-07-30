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Трамп дав нову обіцянку щодо РФ: стало відомо, що він хоче зробити

Президент Америки Дональд Трамп виступив із новою заявою щодо того, що може покарати РФ.

Карина Шевченко Send an email 16 часов ago
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Дональд Трамп
Критика Байдена, відносини з Путіним і війна в Україні: що сказав Трамп в інтерв’ю Ілону Маску

Лідер США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами у штаті Флорида, зробив принципову заяву щодо подальшої стратегії Вашингтона у відносинах із Російською Федерацією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За його словами, у найближчі 10–12 днів він планує ввести новий пакет санкцій або інші цільові заходи проти Москви. Ця заява пролунала на тлі продовження активної фази російсько-української війни та чергових сигналів із Кремля про відмову від будь-яких мирних домовленостей.

Попри традиційну стриманість Трампа у питаннях військової допомоги Україні, останні коментарі вказують на потенційне посилення економічного тиску на Кремль.

Голова Білого дому прямо вказав, що президент Росії Володимир Путін не демонструє бажання припинити агресію. При цьому Трамп визнав, що «тарифи можуть вплинути на Москву, а можуть і ні», однак додав, що його адміністрація не залишатиме дій Кремля без відповіді.

Формат майбутніх обмежень наразі не конкретизовано, але з огляду на раніше застосовані інструменти, йдеться про санкції проти енергетичних структур, логістики, а також доступу РФ до високих технологій, включно з штучним інтелектом, мікроелектронікою та цивільно-військовими подвійними розробками.

Ринок також очікує реакції щодо ймовірного застосування митних тарифів на стратегічні експортні товари з РФ, включаючи нафту, газ, добрива, метали.

На цьому фоні шанси зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського зростають.

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Карина Шевченко Send an email 16 часов ago
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