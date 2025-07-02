США зупинили постачання зброї в Україну: стало відомо, що трапилось

Білий дім тимчасово заморожує поставки критично важливого озброєння для України — зокрема ракет для систем Patriot, керованих авіабомб та артилерійських снарядів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The New York Times.

Офіційно заявлена причина — зміщення оборонних акцентів на користь внутрішньої безпеки США. У своїй заяві речниця Білого дому Анна Келлі наголосила, що адміністрація Байдена здійснила стратегічний аудит військової готовності, за результатами якого було ухвалене рішення тимчасово призупинити експорт частини арсеналу.

Водночас у Пентагоні підтверджують: загальна концепція підтримки України залишається в силі.

«Це не відмова, а тактична пауза. Ми посилюємо внутрішній потенціал для того, щоб залишатися надійним союзником і завтра», — наголосила Келлі.

Рішення викликало критику з боку Конгресу, зокрема сенаторки Джин Шахін, яка вважає паузу критично небезпечною для оборони українського повітряного простору. На її думку, відсутність систем Patriot та авіаційних боєприпасів на тлі загострення бойових дій призведе до зростання кількості жертв серед мирного населення.

У середовищі американських аналітичних центрів ситуація трактується як прямий наслідок попереднього перенапруження оборонних ресурсів ще за адміністрації Байдена. Зокрема, йдеться про дефіцит як високотехнологічних, так і базових типів озброєння.

«Це момент, коли Сполучені Штати змушені визнати: їхні власні військові склади близькі до межі», — коментує старший експерт Центру стратегічних оцінок у Вашингтоні.

Тим часом у Трампа зробили попередження РФ щодо переговорів.