Для України виготовлять 4 мільйони дронів: офіційна заява єврокомісара

У 2025 році Україна планує досягти амбітної військово-промислової мети — виготовити близько чотирьох мільйонів безпілотників для повного покриття лінії фронту.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Chatham House.

Така заява пролунала від європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, який звернув увагу не лише на масштаби виробництва, а й на докорінну трансформацію підходів до оборони.

За словами Кубілюса, ключовою характеристикою сучасного поля бою є абсолютне домінування дронів: близько 80% влучань по цілях на фронті здійснюються саме з їх допомогою. На тлі цього, середній «життєвий цикл» бойового танка після входу у зону ураження не перевищує шести хвилин.

У цьому контексті масове виробництво дронів перетворюється на не менш критичну інфраструктуру, ніж озброєння класичного типу.

Однак Кубілюс наголошує, що технологічна гонка не є односторонньою: російська армія також активно застосовує безпілотні системи. Саме тому українські прорахунки потреб оборони на 2025 рік базуються на даних реального часу, бойовій аналітиці та математичних моделях, які враховують потребу у періодичному оновленні дронів.

Цей цикл становить декілька місяців, що вимагає гнучкості, а не стандартної моделі довгострокових контрактів, які домінують у західній оборонній промисловості.

Комісар також провів аналогії для країн ЄС і НАТО: наприклад, для захисту Литви з її 900 кілометрами критичних кордонів знадобиться щонайменше три мільйони дронів щороку.

У цьому порівнянні Україна виступає як полігон майбутньої безпілотної війни — і джерело рішень для союзників.

Ключовий принцип нової системи — інтеграція інженерних і цифрових кадрів у мобільні групи: команди з розробників, конструкторів, операторів і фахівців із програмного забезпечення мають не лише виготовляти дрони, а й бути готовими оперативно змінювати конфігурації. Виробництво «про запас» неефективне — необхідна адаптація в реальному часі до потреб фронту.

Тим часом Україна та РФ дійшли нової згоди щодо переговорів.