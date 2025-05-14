Америка обговорює розміщення сил країн Європи на захід від Дніпра: подробиці
США розглядають можливість вводу контингенту з країн Європи, аби встановити мир та порядок на українській землі.
Вашингтон активізує внутрішні консультації щодо радикальної трансформації безпекової присутності Заходу в Україні.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.
Про це повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, озвучивши потенційно наймасштабнішу ініціативу міжнародного залучення з початку повномасштабної війни — розміщення контингентів Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на території України західніше від Дніпра.
Згідно з заявою Келлога, це рішення розглядається як елемент довгострокового врегулювання конфлікту між Україною та Росією і, водночас, як фактор стримування агресії з боку Москви.
Оперативне розміщення військових сил союзників на українській території може сигналізувати про перехід Заходу до нової парадигми гарантування безпеки у Східній Європі.
Ініціатива включає дислокацію багатонаціонального миротворчого або стабілізаційного компоненту, що функціонуватиме у взаємодії з українськими силовими структурами. Подібний сценарій, за словами Келлога, обговорюється не лише в Пентагоні, але й на рівні військово-політичних штабів ключових союзників по НАТО.
Формування цього контингенту може стати частиною ширшого пакету домовленостей, які, в разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, ляжуть в основу «нового геополітичного балансу» в регіоні. Сама ідея, як зазначив спецпредставник, є результатом стратегічного переосмислення ролі Сполучених Штатів як гаранта стабільності в Європі.
Очікується, що на порядку денному наступного етапу переговорів — уточнення можливих зон відповідальності союзників, узгодження логістичних маршрутів та механізмів правового захисту персоналу, що дислокується. Особливої уваги надається питанню сприйняття такої присутності українським суспільством і потенційним реакціям з боку Росії.
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