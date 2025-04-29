У плані Трампа по завершенню війни в Україні викреслили 1 пункт: думка ЗМІ

Відповідно до інформації, отриманої європейськими дипломатами, у запропонованому Дональдом Трампом плані врегулювання війни в Україні більше не міститься вимоги щодо обов’язкового проведення загальнонаціональних виборів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Ініціатива Трампа, що націлена на досягнення швидкого припинення бойових дій між Україною та Росією, зазнала суттєвої трансформації порівняно з початковими підходами. Раніше проведення виборів в Україні розглядалося як необхідний елемент формування «нового політичного мандату» та відновлення легітимності в умовах триваючої війни.

Однак нині, з огляду на безпекові ризики та реалії на місцях, це положення було вилучено з проєкту мирних домовленостей.

Аналітики зазначають, що таке корегування стратегії може бути наслідком розуміння складності ситуації в Україні, де проведення виборчого процесу під час повномасштабної агресії неможливе без ризику для життя громадян і втручання з боку ворожих сил.

Крім того, зміна позиції свідчить про прагнення досягти компромісу, який би задовольнив ключові сторони переговорного процесу та відкрив реальні перспективи для стабілізації ситуації.

Згідно з оприлюдненими даними, оновлений план Трампа акцентує увагу на припиненні вогню, встановленні демілітаризованих зон та створенні умов для відновлення контролю України над усією територією без негайного проведення політичних кампаній.

Залишається незрозумілим, наскільки реалістичною є ця ініціатива в нинішньому контексті, однак вона демонструє зміну акцентів у підходах до мирного врегулювання.

Втім, повідомлялося й про те, що Трамп може поставити Зеленському ще 1 ультиматум.