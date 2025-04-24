Трамп може поставити Зеленському ще 1 ультиматум: у чому він полягатиме

Українські чиновники занепокоєні перспективою втрати підтримки з боку США, якщо хід переговорів щодо врегулювання війни не відповідатиме очікуванням американського політичного істеблішменту, зокрема Дональда Трампа.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел, , дипломатичний процес фактично опинився у глухому куті. Це зростаюче дипломатичне напруження вже починає позначатися на стратегічному плануванні Києва.

За словами посадовців, Трамп, схильний до прямолінійних рішень, може інтерпретувати будь-яке затягування або жорстке відстоювання українською стороною своїх інтересів як навмисний саботаж домовленостей, які, на його думку, вже мали би бути укладені.

У такому випадку, попереджають у Києві, існує реальна загроза того, що США змінять свою позицію щодо продовження військової або фінансової допомоги, переклавши відповідальність за провал мирних зусиль саме на Україну.

Контекст посилюється тим, що у Вашингтоні дедалі частіше лунають голоси про потребу “перезапуску” підходу до українського питання. І якщо така риторика стане офіційною лінією адміністрації Трампа, з якою він може повернутися до Білого дому, то Київ постане перед новою реальністю — тиском не тільки з боку агресора, а й з боку тих, хто донедавна був одним із головних стратегічних партнерів.

У Києві це розуміють, однак вважають, що тиск і ультиматуми лише ускладнять ситуацію, адже поступки за межами прийнятного не дадуть бажаного миру, а створять нові загрози — як внутрішні, так і міжнародні.

На цьому фоні Зеленський підписав новий закон щодо ТЦК.