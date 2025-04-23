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США у Лондоні готують Україні ультиматум: ЗМІ розкрили, у чому він полягає

Америка насправді хоче змусити владу України прийти до миру, оскільки вона, як зазначають експерти, зацікавлена у довготривалій війні.

Карина Шевченко Send an email 1 минута ago
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Прапори США та України
Прапори США та України

Оприлюднена The Independent інформація про те, що представники США їдуть до Лондона не для переговорів, а задля можливого тиску на Україну, викликала хвилю дискусій серед міжнародних аналітиків.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на видання.

За даними джерел видання, у центрі уваги американської делегації можуть опинитися питання, які Київ традиційно вважає непорушними: територіальна цілісність, зокрема статус Криму, а також євроатлантична перспектива України.

Ця інформація поки що не підтверджена офіційними особами, проте сам факт її оприлюднення надає підстави для глибшого аналізу: якщо справді ідеться про дипломатичний ультиматум, то це означає спробу Вашингтона змінити стратегічний баланс на користь завершення війни шляхом політичного компромісу.

Водночас, як наголошують провідні експерти, жоден компроміс, що передбачає втрату територій або нейтралітет, не матиме підтримки українського суспільства — й це є константою, яку ігнорувати небезпечно.

Лондонська зустріч, яка мала б символізувати єдність трансатлантичного фронту, ризикує перетворитися на арену внутрішніх суперечок між союзниками щодо «ціни миру».

Тим часом Україна вимагає вибачень від телеканалу США.

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Карина Шевченко Send an email 1 минута ago
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