США поставили новий ультиматум РФ: чого вимагають від Кремля щодо України

Сполучені Штати Америки підтверджують свою безкомпромісну позицію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Укрінформ».

Як заявила офіційна представниця Державного департаменту США Теммі Брюс, Вашингтон не вступатиме в жодні двосторонні переговори з Російською Федерацією і не переглядатиме режим санкцій доти, доки бойові дії не буде повністю припинено.

Ця заява стала реакцією на хвилю спекуляцій навколо можливих контактів між американськими дипломатами та представниками РФ.

Брюс наголосила, що позиція Сполучених Штатів залишається чіткою та незмінною: будь-які форми співпраці або дипломатичного діалогу можливі виключно після реального припинення вогню на території України. За її словами, “не буде жодних переговорів, рішень чи компромісів, поки триватиме жорстока м’ясорубка, яка щодня забирає людські життя”.

Особливо гостро це прозвучало на тлі останнього ракетного удару по Сумах, який стався під час святкування Вербної неділі — символічного християнського дня, що зазвичай асоціюється з миром та духовним очищенням.

Брюс зазначила, що подібні акти агресії лише поглиблюють сумніви щодо щирості заяв Кремля про нібито готовність до миру.

“Складається тривожна картина, яка викликає чимало запитань щодо реальних намірів Росії”, — зазначила вона.

Водночас, за її словами, США не полишають зусиль у пошуку шляхів до дипломатичного врегулювання, проте пріоритетом залишається збереження українського суверенітету та безпеки громадян.

Тим часом Зеленський підписав новий закон щодо ТЦК.