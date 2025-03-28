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Голова Пентагону презентував у Signal суворо засекреченою інформацію

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Піт Хегсет
Піт Хегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет випадково розкрив засекречені дані про майбутні удари по території Ємену, обговорюючи деталі військової операції у зашифрованому чаті Signal.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на CNN.

Однак помилка призвела до масштабного скандалу, оскільки до групи випадково потрапив журналіст The Atlantic, що й стало початком розголосу.

За даними видання, інцидент оцінюється як «серйозне порушення оперативної безпеки», оскільки критично важлива інформація була передана ще до фактичного початку операції. Джерела CNN підтвердили, що дані, якими поділився Гегсет, мали статус «суворо засекречених» у момент їхнього розголошення, що створило загрозу витоку стратегічних військових планів.

На тлі зростаючого резонансу високопосадовці США поспішили мінімізувати наслідки витоку. Сам Гегсет, виступаючи перед журналістами 26 березня, заявив, що його повідомлення не містили жодних конкретних імен, цілей, підрозділів чи географічних координат.

Він наголосив, що навіть за найсуворішого трактування ці дані не можуть розцінюватися як передача військових планів. Попри це, аналітики вважають, що сам факт порушення конфіденційності викликає питання щодо процедурної дисципліни у найвищих колах американського оборонного відомства.

Пентагон уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, як відбувся витік та чи були порушені протоколи безпеки. Спостерігачі зазначають, що цей скандал може негативно вплинути на рівень довіри партнерів США до механізмів захисту інформації у військовій сфері.

Нагадаємо, у США зробили заяву про завершення війни в Україні: офіційна заява Келлога.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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