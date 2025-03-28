Делегація військових Британії та Франції відправиться до України

Делегації військових стратегів із Великої Британії та Франції у найближчі дні вирушать до України для розробки комплексної концепції майбутньої української армії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, наголошуючи на важливості міжнародної підтримки реформ у секторі безпеки України. За даними дипломатичних джерел, основна мета місії полягає в узгодженні структури сил стримування, які будуть діяти в Україні за участю кількох країн.

Цей формат є принципово новим елементом міжнародного військового співробітництва, що виходить за межі стандартних оборонних угод. Як зазначив Макрон, росія не матиме права вирішувати, як саме буде організована ця структура, адже рішення ухвалюються виключно союзниками України.

Протягом наступних трьох тижнів країни-партнери мають представити конкретні пропозиції щодо механізмів моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.

Йдеться про комплекс заходів, які охоплюють повітряні, морські та наземні операції, формуючи багаторівневий підхід до безпеки держави. Очікується, що ці ініціативи стануть частиною більш масштабного пакету міжнародної військової допомоги.

На Паризькому саміті, що відбувся нещодавно, низка країн висловила готовність взяти на себе додаткові фінансові та оборонні зобов’язання перед Україною.

Нагадаємо, Україна і РФ дуже приблизились до повного припинення вогню: новий звіт від США.