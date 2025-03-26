Зеленський відповів, яке «вікно можливостей» відкриється після припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський вказав на критично обмежений часовий проміжок між початком режиму припинення вогню та укладенням повноцінної угоди про завершення війни з Росією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на журнал Time.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю, наголосивши на систематичних порушеннях домовленостей з боку Кремля. Зеленський підкреслив, що Росія неодноразово ігнорувала мирні ініціативи, починаючи з 2014 року, і ця практика триватиме й надалі.

На його думку, Україна має лише кілька місяців – один, два або три – для того, щоб завершити процес узгодження умов мирної угоди після початку припинення вогню. Якщо цей період затягнеться, ситуація ризикує перерости у заморожений конфлікт.

Глава держави також звернув увагу на необхідність відкриття кордонів та лібералізації економічних процесів. За його словами, підписання угоди дозволить розпочати відновлення країни, зберегти моральний дух військових та уникнути багаторічного перетворення війни на стан постійної напруги.

Варто зазначити, що дане інтерв’ю було записане ще до початку переговорів у Саудівській Аравії між представниками України, США та Росії щодо припинення вогню на морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Однак його розшифровка була оприлюднена лише 25 березня.

Президент наголосив, що головна загроза в затягуванні процесу – це можливий розпад структурованої системи оборони, що може спричинити нові витки ескалації.

На його переконання, короткий період між припиненням бойових дій та укладенням миру забезпечить контрольованість ситуації та зменшить ризики масового порушення домовленостей з боку РФ.

Нагадаємо, Україна і РФ дуже приблизились до повного припинення вогню: новий звіт від США.