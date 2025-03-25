До якого віку триває молодість: у ВООЗ змінили вікову класифікацію
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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) переглянула вікову класифікацію людини, визначивши, що молодість тепер триває до 45 років.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.
Це рішення є частиною глобального підходу до розширення уявлення про тривалість активного та продуктивного життя в сучасному суспільстві.
Нова градація вікових груп
Відповідно до оновлених даних, вікові межі розподіляються наступним чином:
- Молодість: до 45 років.
- Середній вік: 45–60 років.
- Похилі люди: 60–75 років.
- Літні люди: 75–90 років.
- Довгожителі: від 90 років.
Що змінилося і чому?
Оновлення вікових критеріїв ВООЗ обґрунтоване кількома ключовими факторами:
Збільшення тривалості життя. За даними ООН, середня тривалість життя у світі зросла завдяки покращенню медицини, харчування та умов праці.
Фізична та розумова активність людей похилого віку. Багато людей у віці 40–50 років залишаються активними, будують кар’єру та ведуть здоровий спосіб життя.
Розвиток медицини. Прогрес у сфері охорони здоров’я дозволяє людям довше зберігати працездатність і фізичну активність.
Вплив на суспільство та економіку
Зміни у віковій класифікації мають значний вплив на соціальну політику та економічні процеси:
Ринок праці. Перегляд меж середнього віку може вплинути на підхід до пенсійної реформи та зайнятості літніх людей.
Охорона здоров’я. Медичні установи можуть змінити підходи до профілактики захворювань і догляду за людьми похилого віку.
Суспільна свідомість. Нові вікові рамки можуть змінити уявлення про активне життя та самореалізацію.
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