До якого віку триває молодість: у ВООЗ змінили вікову класифікацію

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) переглянула вікову класифікацію людини, визначивши, що молодість тепер триває до 45 років.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Це рішення є частиною глобального підходу до розширення уявлення про тривалість активного та продуктивного життя в сучасному суспільстві.

Нова градація вікових груп

Відповідно до оновлених даних, вікові межі розподіляються наступним чином:

Молодість: до 45 років.

Середній вік: 45–60 років.

Похилі люди: 60–75 років.

Літні люди: 75–90 років.

Довгожителі: від 90 років.

Що змінилося і чому?

Оновлення вікових критеріїв ВООЗ обґрунтоване кількома ключовими факторами:

Збільшення тривалості життя. За даними ООН, середня тривалість життя у світі зросла завдяки покращенню медицини, харчування та умов праці.

Фізична та розумова активність людей похилого віку. Багато людей у віці 40–50 років залишаються активними, будують кар’єру та ведуть здоровий спосіб життя.

Розвиток медицини. Прогрес у сфері охорони здоров’я дозволяє людям довше зберігати працездатність і фізичну активність.

Вплив на суспільство та економіку

Зміни у віковій класифікації мають значний вплив на соціальну політику та економічні процеси:

Ринок праці. Перегляд меж середнього віку може вплинути на підхід до пенсійної реформи та зайнятості літніх людей.

Охорона здоров’я. Медичні установи можуть змінити підходи до профілактики захворювань і догляду за людьми похилого віку.

Суспільна свідомість. Нові вікові рамки можуть змінити уявлення про активне життя та самореалізацію.

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