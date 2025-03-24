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Мера Стамбула Імамоглу усунули після арешту: політичне протистояння в Туреччині загострюється

Карина Шевченко Send an email 28 минут ago
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Мер Стамбулу
Мер Стамбулу

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило про тимчасове усунення від виконання обов’язків мера Стамбула Екрема Імамоглу після його арешту за рішенням суду.

Про це повідомляє «ПЛ».

Разом із ним з посад були зняті ще двоє районних мерів, що свідчить про посилення політичної напруги в країні. Імамоглу є одним із головних опозиційних політиків у Туреччині та критиком чинної влади.

Його арешт викликав хвилю обурення серед прихильників, які вбачають у цьому намагання придушити демократичні процеси. Політик закликав громадян до протестів через соцмережу X, заявивши, що його затримання є спробою придушити опозицію та обмежити демократичні свободи.

Ця ситуація може мати серйозні наслідки для політичного ландшафту Туреччини, адже Стамбул є ключовим містом у політичній боротьбі між урядом і опозицією.

Усунення Імамоглу від влади може спровокувати масові протести та загострити ситуацію напередодні виборів. Політичні аналітики відзначають, що подібні дії влади можуть викликати негативну реакцію міжнародної спільноти, що вже уважно спостерігає за подіями в Туреччині.

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Карина Шевченко Send an email 28 минут ago
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