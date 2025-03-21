Українцям радять зменшити поїдки на Близький Схід: що трапилось

Зовнішня розвідка України закликала громадян країни уникати подорожей до Близького Сходу у зв’язку з активізацією бойових дій Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на прес-службу Зовнішньої розвідки України.

Відповідна заява була оприлюднена прес-службою відомства після поновлення ізраїльських військових операцій у регіоні.

За офіційною інформацією, 18 березня ізраїльські військові завдали авіаційних ударів по позиціях бойовиків у секторі Гази, Лівані та на півдні Сирії. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що операція під назвою «Сила й меч» матиме тривалий характер і не обмежиться одноразовими атаками.

«Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію», – наголосив глава ізраїльського зовнішньополітичного відомства.

З урахуванням зростання напруги в регіоні українська розвідка закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Ізраїлю, Сирії, Лівану та інших країн Близького Сходу до завершення активної фази бойових дій.

Це рішення зумовлене підвищеними ризиками для безпеки громадян України, оскільки загострення конфлікту може призвести до непередбачуваних наслідків. В умовах нестабільності та воєнної небезпеки відвідування конфліктних зон може загрожувати життю і здоров’ю мандрівників.

Українська влада закликає громадян, які вже перебувають у цих країнах, бути особливо обережними, стежити за офіційними повідомленнями та в разі загрози звертатися до дипломатичних представництв для отримання допомоги.

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