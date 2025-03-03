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У Трампа зробили нову заяву щодо територіальних уступок України після підписання миру

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Дональд Трамп
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Радник Дональда Трампа та конгресмен Майкл Уолтц в ефірі CNN заявив, що територіальні поступки з боку України у разі мирного врегулювання конфлікту є «очевидними».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал «Новини Війни».

За його словами, Вашингтон досі не отримав від Києва чіткої позиції щодо можливих компромісів.

«Україна поки що не озвучила конкретних пропозицій щодо умов миру, але очевидно, що це передбачатиме певні територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки», – зазначив Уолтц.

Ця заява викликала значний резонанс, адже вона суперечить офіційній позиції Києва. Українська влада неодноразово заявляла, що не піде на територіальні поступки і не визнає жодних змін кордонів під тиском агресора.

На думку аналітиків, такі висловлювання можуть свідчити про зміну підходів у зовнішній політиці США та можливий пошук компромісів у майбутніх переговорах.

Водночас, у Білому домі поки не дали офіційної оцінки словам радника Трампа. Політичні експерти зазначають, що позиція США може змінюватися залежно від подальшої динаміки війни та міжнародного тиску.

Також ЄС готується до переговорів щодо України: лідери обговорять призначення спецпредставника.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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