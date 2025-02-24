Що відомо про Фрідріха Мерца, який стане новим канцлером Німеччини: та його позиція щодо України

23 лютого 2025 року в Німеччині відбулися парламентські вибори, на яких блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) під керівництвом Фрідріха Мерца здобув перемогу.

Про це повідомляє Рl.com со ссылкой на BBC.

Це відкриває шлях для Мерца до посади федерального канцлера, замінивши Олафа Шольца, який визнав поразку своєї партії.

Біографія та політична кар’єра

Фрідріх Мерц народився 11 листопада 1955 року в місті Брилон, земля Північний Рейн-Вестфалія. Він розпочав свою політичну кар’єру в 1989 році як депутат Європейського парламенту, а згодом став членом Бундестагу. У 2022 році Мерц очолив ХДС, повернувшись до активної політичної діяльності після перерви, протягом якої працював у бізнес-секторі.

Позиція щодо України

Мерц відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії. Він неодноразово закликав до посилення військової допомоги Україні, включаючи надання сучасного озброєння. У січні 2025 року він заявив, що справедливе завершення війни в Україні є одним із його стратегічних пріоритетів.

Майбутні перспективи

Очікується, що під керівництвом Мерца Німеччина продовжить підтримувати Україну та займе більш жорстку позицію щодо Росії. Його досвід у політиці та бізнесі може сприяти зміцненню європейської безпеки та економічної стабільності в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибори у Німеччині: остаточні результати та розподіл місць у Бундестазі.