Вибори у Німеччині: остаточні результати та розподіл місць у Бундестазі

На федеральних виборах у Німеччині, що відбулися в неділю, 26 вересня, вже оголошено остаточні результати голосування. Про це повідомляє Рl.com.

За офіційними попередніми результатами консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем (Friedrich Merz) перемагає на дострокових виборах до бундестагу з 28,6% голосів, випливає з даних, опублікованих на сайті Федеральної виборчої комісії Німеччини в ніч на понеділок, 24 лютого.

Друге місце посіла вкрай права партія «Альтернатива для Німеччини» (АДН) із 20,8%, третьою фінішувала лівоцентристська Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) із 16,4%. Четверті — ліві ліберали з «Союзу 90»/«Зелені» (11,6% голосів), п’яті — Ліва партія (8,8%).

Ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) і лівопопулістський Союз Сари Вагенкнехт (ССВ) не пройшли до бундестагу. Перші набрали лише 4,3% голосів, а другі — 4,972% за планки для проходження до парламенту в 5%, випливає з даних виборчої комісії.

Таким чином, мандатів, які отримають ХДС/ХСС і СДПН, має вистачити для формування керівної «великої коаліції».

Скільки місць у бундестазі отримає кожна з партій

Ці вибори стали важливим етапом у політичному житті Німеччини, оскільки країна готується до нових викликів, включаючи зміни клімату, економічне відновлення після пандемії та зростаючі геополітичні напруги в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп пригрозив країнам БРІКС: деталі.