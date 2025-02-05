Трамп вивів США з Ради ООН із прав людини: підписані укази

Президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Ради ООН з прав людини, а також заборонив фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), яке ізраїльська влада звинувачує в пособництві ХАМАС.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на AFP.

Трамп підписав обидва укази в день, коли мав зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі. Нетаньяху в минулому не раз критикував РПЛ ООН, зокрема за «кричущу антиізраїльську одержимість».

Варто нагадати, що рада з прав людини — міжурядовий орган системи ООН, до складу якого входять 47 держав була створена 2006 року Генасамблеєю ООН з метою «сприяння загальній повазі та захисту прав людини в усьому світі». Президентом США тоді був Джордж-буш молодший, але країна долучилася до Ради тільки 2009 року, за Барака Обами.

У 2018 році, під час свого першого терміну на посаді президента, Трамп також припинив фінансування БАПОР, поставивши під сумнів цінність агентства, і віддав розпорядження про вихід США з РПЛ через «упередженість» організації щодо Ізраїлю. З 2006 по 2018 роки Рада ухвалила понад 70 резолюцій із критикою на адресу Ізраїлю — у 10 разів більше, ніж Ірану.

За Джо Байдена Сполучені Штати були членом Ради з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2024-го, а потім набули статусу країни-спостерігача, «як і будь-яка з 193 держав-членів ООН, які не є членами Ради», заявляв прес-секретар РПЛ Паскаль Сім.

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