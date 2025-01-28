Що приховують погрози Трампа на адресу Кремля: деталі від Politico

Останні погрози президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна щодо необхідності досягнення угоди про припинення вогню стали важливим сигналом підтримки для європейських та інших союзників України.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Politico.

Видання Politico зазначає, що до нового кабінету Трампа входять видатні «яструби» в питаннях Росії, такі як радник із національної безпеки Майк Волц і державний секретар Марко Рубіо. Їхнє призначення підкреслює більш жорсткий курс щодо Москви.

Один із європейських послів, який побажав залишитися анонімним, у бесіді з Politico визнав:

«Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо з приводу повернення Трампа. Ми готуємося до безлічі головних болів, але одна сфера, в якій я ризикну проявити обережний оптимізм, — це Україна і НАТО».

Цю думку поділяють і проукраїнські республіканці, які стверджують, що Трамп усвідомлює ризики, пов’язані з Путіним.

«Він розуміє, які ставки з Путіним. Він знає, коли угода буде поганою», — заявив один із представників адміністрації президента США.

У Європейському Союзі все частіше лунають заклики до збільшення витрат на оборону. Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній на предінавгураційному заході в клубі Трампа, визнав його правоту ще 2018 року, коли експрезидент вимагав, щоб країни НАТО досягли рівня у 2 % ВВП на оборону.

Сьогодні ж Трамп висуває амбітну вимогу збільшити витрати на оборону до 5 % ВВП. Хоча багато країн публічно не заперечують, у приватних обговореннях зазначається, що досягти такого рівня в короткостроковій перспективі буде вкрай складно.

Джерело, близьке до Білого дому, підкреслило, що заяви Трампа про необхідність припинення війни слід сприймати всерйоз. Його стратегія спрямована на посилення тиску на Путіна з використанням погроз як важеля для майбутніх переговорів. Такий підхід повністю узгоджується з давнім стилем Трампа — відігравати ключову роль у будь-яких переговорах і угодах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України: «Настав час укласти угоду».