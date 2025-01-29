Скільки зброї, захопленої у терористів, Ізраїль може передати Україні: оцінка експерта

За оцінкою експертів, Ізраїль має у своєму розпорядженні від 80 до 100 тисяч одиниць озброєння, захопленого у бойовиків «Хізбалли» і ХАМАС.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на «Эспрессо».

Цю зброю було захоплено під час операцій ЦАХАЛу на територіях Гази і Лівану. За словами військового експерта і директора з розвитку компанії «Defense Express» Валерія Рябих, значна частина цього озброєння — іноземного виробництва, що надійшла від країн, які підтримують терористичні організації.

Експерт зазначив, що серед вилученої зброї — стрілецьке озброєння, протитанкові ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, мобільні установки на пікапах, гранатомети, міномети і боєприпаси. Таке озброєння вироблялося, зокрема, Росією та Іраном, які є союзниками ХАМАСу і «Хізбалли» в їхній боротьбі проти Ізраїлю.

Рябих наголосив, що передача цієї зброї Україні стане логічним кроком, оскільки це посилить Сили оборони України в їхньому протистоянні російській агресії. Він зазначив, що українська армія вже має досвід роботи з системами, такими як ПТРК «Корнет», «Фагот» і «Малютка», що робить ці комплекси особливо цінними.

Експерт також припустив, що частина вилученої зброї вже була переправлена на територію Польщі, звідки здійснюється військова допомога Україні. За його словами, поставки таких озброєнь посилюють позиції ЗСУ і сприяють використанню трофейної зброї проти тих, хто озброює ворогів Ізраїлю.

Спочатку розглядалася можливість використання деяких видів цього озброєння в ЦАХАЛі, але раціональнішим рішенням стало б їхнє передання Україні, вважає Рябих. Таким чином, Ізраїль міг би не тільки підтримати Україну, а й спрямувати зброю проти своїх супротивників.

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