Між Ізраїлем та ХАМАС укладено угоду про зупинення вогню та звільнення заручників: детілі від SNN

У середу 15 січня ізраїльський уряд і бойовики ХАМАС дійшли згоди про припинення вогню і поступове звільнення заручників.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на CNN.

Це стане першим завершенням бойових дій за понад рік активної ізраїльської операції в Секторі Газа. Зазначається, що угода складається у три етапи, перший з яких триватиме 42 дні.

Згідно з умовами, які поки що не оголошені офіційно, ХАМАС і пов’язані з ним групи зобов’язуються звільнити 33 заручників. У відповідь Ізраїль випустить із в’язниць сотні палестинських в’язнів.

Також цивільні у Газі можуть повернутися на північ регіону, війська Ізраїлю частково відступлять. Перемовини про наступні етапи угоди розпочнуться на 16-й день, але продовження перемир’я не гарантується.

Повідомляють, що ХАМАС уже схвалив угоду і передав свою відповідь посередникам, що підтвердили джерела в медіасфері.

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