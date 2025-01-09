Президент США Джо Байден вперше став прадідом (фото)

Уперше в історії чинний американський президент став прадідом.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на CBS News.

Президент Байден на пресконференції в Каліфорнії повідомив, що в середу його старша внучка, Наомі Байден, народила первістка. Наомі є дочкою Гантера Байдена, другого сина президента. Новонародженого назвали Вільям Бреннон Ніл IV на честь брата його батька, який трагічно загинув у віці 19 років в автомобільній аварії понад 15 років тому.

Наомі оголосила про вагітність у листопаді 2024 року. У 2022 році вона вийшла заміж за Пітера Ніла в Білому домі, що стало історичною подією — уперше онука президента уклала шлюб у резиденції глави держави. 5 січня в інтерв’ю USA Today у Білому домі Байден повідомив, що його онучці планують зробити кесарів розтин.

«Скоро я стану прадідом, Господи Ісусе!», — сказав він.

У дописі в Instagram перша леді Джилл Байден поділилася фотографією, на якій вона і президент тримають правнука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, Трамп оприлюднив карту США з «новим 51-м штатом»: і це не Гренландія (фото).