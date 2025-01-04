Як припинення транзиту російського газу вплинуло на ціни: вартість газу в Європі досягла максимального рівня з жовтня 2023 року

Основною причиною здорожчання газу експерти вважають припинення транзиту російського газу через територію України, а також призупинення роботи заводу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) у Хаммерфесті (Норвегія) до 9 січня через поломку компресора.

Згідно з прогнозами, відмова від російського транзиту спричинить посилення конкуренції за постачання СПГ між Європою та Азією. Це може призвести до подальшого зростання цін на енергетичних ринках, оскільки країни Азії, такі як Японія, Південна Корея та Бангладеш, активно збільшують попит на СПГ. Росія, у свою чергу, ймовірно використовуватиме можливість перенаправити свої газові поставки до Азії, щоб штучно підвищити попит на газ в Європі та здійснити тиск на Брюссель.

У 2024 році середня ціна на природний газ в Європі зросла більше ніж на 50%. Також очікується, що ціни на СПГ продовжать зростати, у зв’язку з підвищеним попитом з боку азійських країн.

Згідно з даними за 2024 рік, обсяги постачання СПГ до країн ЄС скоротилися на 16% порівняно з 2023 роком, при цьому скраплений газ становив 31,3% від загального обсягу постачання. На другому місці за обсягами постачання знаходяться газові родовища Північного моря (26,1%), на третьому — відбір газу з європейських сховищ (15,6%). Постачання газу зі Східної Європи, включаючи російський газ і український транзит, зменшилися до 10,5%, тоді як поставки з Північної Африки забезпечили 9,4% обсягу.

Зазначено, що відмова України від транзиту російського газу скоротила частку трубопровідного газу з Росії в загальному обсязі постачань до ЄС до 5%.