У Грузії не вчухають протести: що зараз відбувається у найбільших містах країни

Акції спалахнули з новою силою після того як уряд ухвалив рішення призупинити процес євроінтеграції.

Силовики щодня жорстоко розганяють демонстрантів, використовуючи спецзасоби, та проводять масові затримання.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Протести у Грузії

У Тбілісі та інших великих містах Грузії вже шостий день проходять акції протесту після рішення уряду про призупинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Демонстрації спрямовані проти правлячої партії «Грузинська мрія», яка безпосередньо підтримала це рішення.

Мітингарі вимагають відновити рух країни до європейської інтеграції, називаючи його ключовим для майбутнього країни. Натомість влада продовжує жорстко придушувати мирні акції.

Місцеві ЗМІ пишуть, що спецпризначенці застосовують сльозогінний газ, водомети та кийки для розгону протестувальників. Також відомо про непоодинокі випадки побиття демонстрантів під час затримання.

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Шоста доба протестів у Тбілісі

Мітингарі почали збиратися на площі Свободи біля парламенту ввечері 3 грудня. На початку акції учасники грілися спалюванням майок з символікою «Грузинської мрії».

Ближче до півночі за місцевим часом (22:00 за Києвом) спецназ почав черговий нічний розгін.

На бічній вулиці, що веде до проспекту Руставелі, увімкнули водомет.

На центральному проспекті Шота Руставелі почалися масові затримання. У МВС заявили, що за останні дні загалом було затримано 300 людей.

Спецназ під прикриттям водометів почав витісняти протестувальників із території перед парламентом. Також спецназ активно застосовував сльозогінний газ.

Близько 2:00 ночі за місцевим часом (00:00 за Киевом) на проспекті Руставелі протестувальники влаштували імпровізоване лазерне й світлове шоу.

О 3:30 за тбіліським часом (1:30 за Києвом), спецназ почав брати в оточення учасників акції.

Головна лінія спецназу рухалася від площі Свободи, паралельно під’їжджали автобуси з робокопами і водомети з боку площі Республіки.

Одночасно силовики перекрили верхні вулиці, що йдуть від проспекту Руставелі. Протестувальників брали у кліщі.

До четвертої ранку сили МВС контролювали проспект Руставелі в Тбілісі.

Шоста протестна ніч у Тбілісі завершилася близько сьомої ранку. Найзатятіші групи протестувальників після кількох розгонів дісталися до проспекту Важа Пшавела, де пройшли маршем. Автомобілі на проспекті сповільнювали швидкість, щоб підлаштуватися під ходу, коли ті, хто йшов, заспівали гімн.

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