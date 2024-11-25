Людська помилка чи диверсія РФ? У Вільнюсі вантажний літак впав на житловий будинок

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на видання Delfi.

Як відомо, літак прямував із німецького Лейпцига. На його борту перебували чотири людини: два пілоти та двоє інших працівників. Унаслідок авіатрощі загинув один пілот, ще двох госпіталізували.

Будинок, на який упав літак, зазнав пошкоджень, однак люди, що знаходились в ньому, не постраждали. Пізніше з’явилась інформація, що літак упав не на сам будинок, а поруч з ним.

За попередньою інформацією, літак належав компанії DHL — німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями.

Цікаво, що раніше видання Wall Steet Journal писало, що у липні 2024-го у логістичних центрах DHL у Німеччині та Великій Британії сталися вибухи, за якими, ймовірно, стоять російські спецслужби. Там здетонували пристрої, які мали би потрапити на американські літаки.

Версії слідства

Литовські правоохоронці наразі розглядають декілька версій. Вони не відкидають ймовірності диверсій на вантажному літаку. Втім більше схиляються до версій про технічні несправності чи людської помилки.

Міністр національної оборони Лауринас Кашчюнас не пов’язує цю подію з диверсією чи терористичним актом. Глава Управління державної безпеки Даріус Яунішкіс також не впевнений, що катастрофа пов’язана з диверсією, але заявив, що не можна виключати версію тероризму.

Раніше ПЛ писала про те, що Україна вперше завдала удару по РФ далекобійними ракетами.