В Абхазії спалахнули протести: що стало причиною та які вимоги висувають мітингарі

Причиною стали «інвестиційної угоди» з Росією.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Протести в Абхазії

Сотні жителів Абхазії зібрались біля будівлі «парламенту» у місті Сухумі, де депутати збиралися розглянути проєкт «інвестиційної угоди» з Росією. Наприкінці жовтня у Москві представники РФ та Абхазії підписали так звану «угоду», за якою російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії.

Після початку акції протесту так званий «парламент» вирішив відкласти розгляд проекту. Проте мітингарі не поспішали розходитися, вимагаючи проголосувати проти його ратифікації. Протестувальники знесли частину огорожі та вдерлися на територію, що прилягає до будівлі «парламенту» в Сухумі.

Між учасниками акції та силовиками виникли сутички. Мітингарі закидали їх яйцями та пляшками, а силовики застосували проти них сльозогінний газ і димові шашки.

Пізніше у мережі з’явились повідомлення про те, що учасники протестів нібито повністю оточили комплекс «урядових» будівель, а двоє активістів зайшли до будівлі «парламенту» на перемовини.

Так званий «президент» окупованої РФ грузинської Абхазії Аслан Бжанія пообіцяв відкликати проєкт ратифікації інвестиційної угоди з Росією, що спровокувала масові протести.

У Бжанії заявили, що «готують документ щодо відкликання законопроєкту з парламенту», і що таке рішення ухвалили «для стабілізації ситуації».

Втім, учасники протестів почали вимагати його відставки.

Самопроголошений президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія відмовився виконувати вимоги опозиції про відставку, після чого, втік зі столиці.

Голова комітету із захисту суверенітету Леван Мікаа оголосив про припинення переговорного процесу, звинувативши Бжанію у втечі. За даними опозиції, «президент» нині переховується на російській військовій базі. Однак його пресслужба стверджує, що він перебуває у рідному селі Тамиш.

Опозиціонери висунули ультиматум: якщо Бжанія не вийде на зв’язок до понеділка, вони ініціюватимуть процедуру його відставки через парламент.

Тим часом протестувальники знову зберуться біля будівлі парламенту у Сухумі 16 листопада о 14:00.

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