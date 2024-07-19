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Що стало причиною глобального IT-збою: в CrowdStrike знайшли помилку

Компанія з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc, чиє програмне забезпечення частково призвело до глобального ІТ-збою, вже знайшли помилку й проводять роботи, щоб її виправили.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення гендиректора самої компанії Джорджа Курца в соцмережі Х.

Як повідомляється, компанія активно веде роботу з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні вмісту для хостів Windows. Хости Mac і Linux залишились неушкодженими. Гендиректор CrowdStrike наголосив, що не була кібератака. Проблему вже знайшли та виправляють.

Компанія рекомендує клієнтам відкривати портал із підтримки клієнтів, щоб отримувати інформацію щодо останніх оновлень. Також CrowdStrike буде продовжувати публікувати «повні та постійні» оновлення на власному веб-сайті.

Курц також порекомендував компаніям переконатися, що вони спілкуються з представниками CrowdStrike через офіційні канали.

«Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike», — додав він.

Як відомо, кілька австралійських установ, включно із великими банками, медіа та авіакомпаніями, у п’ятницю повідомили про збій. З цієї ж причини була порушена робота летовищ в США, Туреччині та Німеччині.

Принаймні частина проблем через збій пов’язана з програмним забезпеченням кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc.

У результаті глобального збою акції CrowdStrike Holdings Inc обвалились на біржі.

Раніше ПЛ писала про те, що США та Німеччина зірвали операцію росіян по ліквідації гендиректора Rheinmetall.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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