Підпали дільниць, коктейлі Молотова та пісні від Стаса Михайлова: як проходять президентські «вибори» в РФ

Водночас деякі громадяни висловлюють свій протест різними способами. Так, по всій території РФ повідомляється про випадки псування бюлетенів та підпалів кабінок та виборчих дільниць.

Про це пише Первая Лента з посиланням на російські Telegram-канали Baza, Astra, Pravda Gerashchenko.

Що відбувається на дільницях

Так, вже відомо про кілька випадків псування бюлетенів, коли люди виливали в урни зеленку чи чорнило. Так, у Сімферополі дівчина залила урну із виборчими бюлетенями зеленкою. На виборчу дільницю вона змогла пронести зеленку у пакеті з-під соку. Свої дії вона зафільмувала на телефон. Цікаво, що співробітник поліції дочекався, поки дівчина закінчить виливати зеленку, і лише потім відвів її.

У Москві дівчина також залила зеленкою скриньку з виборчими бюлетенями, вигукуючи гасла в підтримку України. Дівчину затримали, проти неї порушили справу.

Схожий випадок стався сьогодні і в Борисоглебську Воронезькій області. Там жінка прийшла на дільницю у Південно-Східному мікрорайоні та під час голосування вилила зеленку в урну з бюлетенями.

Крім цього, повідомляється про масові випадки підпалу кабінок для голосування та виборчих дільниць.

Так, у Москві жінки здійснили підпал кабінки для голосування, а у Санкт-Петербурзі у виборчу дільницю кинули коктейль Молотова. Це зробила студентка педуніверситету імені Герцена родом із Далекого Сходу. Проти дівчини, ймовірно, буде порушено кримінальну справу про теракт.

Глава російської ЦВК Елла Памфілова вже відреагувала на інциденти. Вона вважає, що такі дії куруються Заходом.

Вона також зазначила, що за такі порушення загрожує до п’яти років колонії.

Проголосувати сьогодні також прийшли російські зірки.

Наприклад, Стас Михайлов влаштував на виборчій дільниці ціле шоу. Він заспівати пісню «Все для тебе», яку, ймовірно, він присвятив російському диктатор Володимиру Путіну.

Що відбувається в інших містах

Також у соцмережах пишуть, що на одній із виборчих дільниць у місті Прокоп’євськ Кемеровської області учасникам голосування наливають горілку. Ця ділянка обладнана у школі та її директор вже підтвердив цю інформацію.

«Так, на території школи, але зараз освітній процес не йде. Горілка у нас хороша, люди куштують, закушують пиріжком і йдуть голосувати», — йдеться у повідомленні.

Ще, у російському Нижньовартовську на «вибори» привезли Володимира-Путіна на візку. Його батько-«патріот», який назвав сина на честь військового злочинця, заявив, що «йде голосувати за майбутнє дітей, щоб вони спокійно далі жили». А на іншій дільниці пенсіонерка почала танцювати і співати про те, що росіяни йдуть на вибори.

Раніше ЦН писали про те, що 15 березня відбувається у Бєлгородській і Курській областях, де вже четвертий день триває рейд РДК.