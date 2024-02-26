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Нетаньяху вважає, що США недостатньо підтримують Ізраїль

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив Сполучені Штати в недостатній підтримці своєї країни.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 21 час agoОбновлено: 26 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CBS News.

Він зазначає, що громадяни США чинили б так само, якби на них здійснили атаку, подібно до того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль у жовтні минулого року.

«Що б зробила Америка? Хіба ви не робили б те, що робить Ізраїль? Ви б зробили до біса набагато більше», — різко висловився Нетаньяху.

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За словами політика, робота над звільненням заручників триває, хоча ХАМАС висуває дуже нереалістичні вимоги.

Нетаньяху нагадав про цілі війни з ХАМАС. Він наголосив на необхідності ліквідації терористів і забезпеченні гарантій, що Сектор Газа не становитиме загрози Ізраїлю в майбутньому. Прем’єр додав, що мир в Ізраїлі запанує лише тоді, коли країна здобуде повну перемогу над бойовиками ХАМАС.

Варто нагадати, що 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційною інформацією, у перші дні атаки терористи вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Раніше повідомлялось, що російські школярі навчатимуться за матеріалами інтерв’ю Путіна Карлсону.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 21 час agoОбновлено: 26 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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