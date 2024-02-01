В Британии поймали бывшего «губернатора» Севастополя

Причина задержания — уклонение от санкций.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на The Times и российское издание The Insider.

Как известно, это случилось в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.

Отмечается, что Овсянникова будут судить. Заседания суда запланировано на 20 февраля. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов преступной наличности.

В издании пишут, что Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам.

Кто такой Дмитрий Овсянников

Российский государственный и политический деятель. В период с 18 сентября 2017 до 11 июля 2019 занимал должность «губернатора» Севастополя. Также был заместителем министра промышленности и торговли РФ.

В апреле 2020 года его исключили из партии «Единая Россия» и сняли с должности после скандала в Ижевском аэропорту. Сотрудники аэропорта на входе в здание аэровокзала попросили у Овсянникова проездной документ, но он отказался его предъявлять. После этого он самовольно направился для прохождения паспортного контроля, где его задержали правоохранители.

Санкции против Овсянникова

Оккупационный «чиновник» еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины был включен в санкции ЕС и США. В 2022 году Великобритания продлила действие санкций в отношении Овсянникова. Также он находится под ограничениями в Украине, Канаде, Австралии и Швейцарии.

Напомним, пророссийская партия Германии добивается прекращения военной помощи Украине.