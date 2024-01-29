Политика

Пророссийская партия Германии добивается прекращения военной помощи Украине

Новая партия Германии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала прекратить поставки вооружения Украине.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
0 1 минута чтения

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на DW.

В документе, подготовленном партией «Союз Сары Вагенкнехт», содержится требование к правительству Германии прекратить военную помощь Украине. Как отмечают авторы докумета, это способствует началу переговоров о прекращении войны.

В партии уверены, что для обеспечения устойчивого мира и безопасности в Европе необходимо включить Россию в долгосрочный европейский мирный порядок. Также партия призвала к возобновлению импорта российских энергоресурсов, к ограничению миграции в Германию и к отмене санкций в отношении Москвы.

Материалы по теме

Кроме того, партия добивается «моратория на расширение ЕС», выступая против переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией.

Стоит отметить, что лидер партии Сара Вагенкнехт поддерживает Россию и раньше была лидером Левой партии в Бундестаге. Она поддержала возврат к «политике разрядки» в отношении России ради мира и безопасности в Европе.

Напомним, лидер румынской партии призывает к аннексии части территории Украины.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 29 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Трамп вимагає у Верховного суду дозволити йому балотуватися на виборах президента США

2 недели ago

У Білорусі раптом заявили про готовність співпрацювати з НАТО, але за однієї умови

2 недели ago

Байден провів зустріч з лідерами Конгресу і закликав ухвалити допомогу для України

2 недели ago

«Это инвестиция в нашу безопасность»: в НАТО сделали важное заявление о помощи Украине

2 недели ago
Back to top button