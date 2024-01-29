Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на DW.

В документе, подготовленном партией «Союз Сары Вагенкнехт», содержится требование к правительству Германии прекратить военную помощь Украине. Как отмечают авторы докумета, это способствует началу переговоров о прекращении войны.

В партии уверены, что для обеспечения устойчивого мира и безопасности в Европе необходимо включить Россию в долгосрочный европейский мирный порядок. Также партия призвала к возобновлению импорта российских энергоресурсов, к ограничению миграции в Германию и к отмене санкций в отношении Москвы.

Кроме того, партия добивается «моратория на расширение ЕС», выступая против переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией.

Стоит отметить, что лидер партии Сара Вагенкнехт поддерживает Россию и раньше была лидером Левой партии в Бундестаге. Она поддержала возврат к «политике разрядки» в отношении России ради мира и безопасности в Европе.

Напомним, лидер румынской партии призывает к аннексии части территории Украины.