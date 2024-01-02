В США семья купила 100-летний дом и случайно обнаружила в нем тайную комнату

Однако они потратили много усилий, чтобы узнать, какой секрет кроется в таинственной комнате.

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на TikTok-страницу супругов, которую они ведут под ником mysteeipong.

Отмечается, что тайную комнату пара обнаружила случайно. В доме начала протекать труба, поэтому мужчина решил ее починить. Как выяснилось, вода идет со стены, которая выглядела как замурованная дверь. И тогда супруги захотели узнать, что же прячется за кирпичом.

Они предположили, что в их доме есть жуткая тайная комната. В ход пошли все инструменты, чтобы разобрать кирпичную стену. Но попытки мужчины заканчивались неудачей.

Впрочем, со временем пара смогла пробить стену. Мужчине удалось сделать небольшое отверстие и заглянуть в него. Однако там он ничего не увидел.

Женщина, которая все время снимала попытки супруга разрушить загадочную стену, начать искать информацию в сети Интернет. Как оказалось, что возде дома может быть подземный тоннель.

Недалеко от дома расположена железнодорожная станция, поэтому пара счиатет, что тайная комната может быть очень интересной для историков. Они не намерены останавливаться и хотят разрушить стену, чтобы увидеть, что скрывается за ней.

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