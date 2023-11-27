Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари в Twitter (Х).

«Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня», — заявил Аль-Ансари.

Интересно, что источник в израильском правительстве рассказал CNN, что это заявление было сделано после того, как американский президент Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор со главой правительства Катара.

В The Times of Israel отмечают, что продление перемирия означает, что по крайней мере еще по 10 израильских заложников попадут домой во вторник и среду. Вместе с тем за эти дополнительные два дня будут освобождены 30 палестинских заключенных.

Как сообщают в издании, ХАМАС выступил с собственным заявлением, в котором подтвердил продолжение перемирия и поблагодарил за посреднические усилия Катар и Египет.

Ранее стало известно, что в сети распространяется фейк об отмене военного положения и мобилизации в Украине.