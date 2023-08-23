У Росії сталася авіакатастрофа: Євгеній Пригожин був серед пасажирів — за даними РосЗМІ

Джерела: Telegram-канали Baza і Mash, російська журналістка Ксенія Собчак, новинне агентство ТАСС, видання «Подъём».

Основні моменти: Аварія трапилася біля села Куженкіно. Згідно інформації від Baza, це був бізнес-джет марки Embraer.

У мережі опубліковані відео, де показано падіння літака та наступну пожежу. З відео видно, як літак, у якого відсутнє одне крило, падає вертикально.

У Тверській області Росії розбився бізнес-джет, 7 осіб на борту загинули — це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що літак був власністю Пригожина.

Ксенія Собчак, спираючись на свої джерела, зазначила, що розбився літак марки Embraer, власником якого є Євгеній Пригожин. «За моїми даними, на борту було 3 члени екіпажу та 7 пасажирів. Чи був серед них Пригожин — поки нез’ясовано», — зазначила вона.

Останні дані: МНС Росії підтвердило авіакатастрофу біля Куженкіно: приватний літак Embraer Legacy, що летів з Москви до Санкт-Петербурга, зазнав аварії. Зазначається, що на борту літака було 10 осіб, включаючи 3 членів екіпажу. На жаль, всі загинули.

Агентство ТАСС, посилаючись на Росавіацію, стверджує, що серед пасажирів був Євгеній Пригожин.

Засоби масової інформації також повідомляють, що на борту, окрім Пригожина, перебував його заступник Дмитро Уткін, відомий як «Вагнер».

Відомо, що до авіакатастрофи свідки чули два потужних вибухи. Після цього у літака відламалося крило і стабілізатор, які обвалилися неподалік від старої ферми в селі Куженкіно.

Telegram-канал Grey Zone, який має зв’язки з ПВК «Вагнера», висловив припущення, що літак, належний Євгенію Пригожину, було знищено за допомогою ППО.

Є інформація, що однією з версій причини аварії літака Пригожина є теракт на борту.

Свідки події розповідають, що бачили вибух у небі, після якого літак почав падати.

Згідно з даними від Baza, яка посилається на Flightradar, літак не спускався перед тим, як розбитися. Він зник з екранів радарів у момент набору висоти.

За даними російських ЗМІ, 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії, і разом з ним на борту могла бути команда ПВК «Вагнера». Згодом з’явилася інформація, що його найближче оточення не має з ним зв’язку.

Пізніше повідомлено про виявлені тіла 8 загиблих на місці катастрофи.

Інший літак, який належить Пригожину, приземлився на аеродромі «Остаф’єво» поблизу Москви.

Зазначено, що о 17:19 літак Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» з ідентифікаційним номером RA-02748 піднявся з Москви і приземлився в Петербурзі о 18:27, після чого повернувся назад, приземлившись у Москві о 20:02. Подробиці про пасажирів цього рейсу залишаються невідомими.

За інформацією FlightRadar, 24 серпня цей літак має летіти в Баку.

«Агентство» наголошує, що село Куженкіно, де сталася катастрофа, знаходиться у 50 км від резиденції Володимира Путіна на Валдаї.

Медуза нагадує, що 23 серпня виповнилося два місяці після повстання ПВК «Вагнер». Пригожин анонсував свій «марш справедливості» 23 червня.