65 процентов украинских беженцев не планируют возвращаться в страну в ближайшее время

65 процентов украинцев, уехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного УВКБ ООН.

Большинство респондентов говорят, что хотят вернуться в страну, когда представится возможность, но 65% планируют пока остаться там, где они есть, а 9% уехать в другую страну. Главный фактор, который мог бы побудить граждан Украины вернуться, — это снижение интенсивности боевых действий, пишет УРА-Информ.

Около 16 процентов респондентов заявили, что хотели бы посетить Украину в ближайшие два месяца, но почти все они ответили, что ненадолго — повидать родных и друзей или разобраться во всем.

Планы респондентов существенно отличаются от региона, в котором они до сих пор жили — среди желающих вернуться жителей Киева и западных областей намного больше, чем жителей востока и севера.

Среди тех, кто хочет ехать дальше, заметно преобладают недавно уехавшие и проживающие в центрах для беженцев. Чаще всего такие люди хотят поехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).

70 процентов респондентов уехали из страны с кем-то, чаще всего с ближайшими родственниками. 90 процентов этих людей — матери с детьми. 82 процента оставили в стране хотя бы одного близкого члена семьи.

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