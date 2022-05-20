Оспа обезьян добралась до Европы: чем опасна эта болезнь

Оспа обезьян достигла Европы. На Старом континенте выявлено не менее нескольких десятков случаев инфекционного заболевания, пока в основном в Африке.

Оспа обезьян (monkeypox) — еще одно зоонозное заболевание, представляющее потенциальную эпидемическую угрозу в Европе. Вирус рода Orthopoxvirus, относящийся к семейству Poxviridae, вызывающий оспу обезьян, до сих пор не был обнаружен на Старом континенте. Он был ответственен за инфекции в основном в странах Центральной и Западной Африки, пишет УРА-Информ.

Ситуация изменилась 7 мая, когда Британское агентство по безопасности здоровья (UKHSA) сообщило о первом случае обезьяньей оспы на Британских островах. С тех пор европейские органы здравоохранения постоянно следят за ситуацией.

Заражение обезьяньей оспой чаще всего происходит в результате укусов, прямого контакта с больными животными или поедания их мяса. Вирус переносится не только обезьянами, но также белками и крысами. Однако это не единственный способ заразиться вирусом оспы обезьян, так как он может передаваться и при контакте с инфицированным человеком.

Однако это не единственный способ заразиться вирусом оспы обезьян, так как он может передаваться и при контакте с инфицированным человеком.

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