Шушкевич скончался в ночь на 4 мая от тяжелого течения COVID-19

Скончался Станислав Шушкевич. Фото: коллаж "Сегодня"

Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Именно он от Беларуси подписал в 1991 году Беловежское соглашение, прекратившее существование СССР.

Об этом сообщила супруга Шушкевича Ирина, передает "Еврорадио".

Как стало известно, Шушкевич скончался от тяжелого течения COVID-19. 87-летний бывший президент Беларуси находился в реанимации.

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После выписки из больницы его здоровье ухудшилось. Шушкевич умер в ночь на 4 мая.

Что известно о Шушкевиче?

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. С 1991 по 1994 год был председателем Верховного Совета Беларуси. Именно он подписывал Беловежские соглашения в 1991 году, которые констатировали распад СССР.

Шушкевич участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место после Александра Лукашенко, Вячеслава Кебича и лидера БНФ Зенона Позняка. В первом туре за него проголосовали около 10% избирателей.

Политик всегда выступал против режима Лукашенко и критиковал его решения.

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По материалам: Сегодня