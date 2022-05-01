Самолет-разведчик России вторгся в пространство Швеции
Шведские власти заявили о нарушении из-за планов по вступлению страны в НАТО
Министр обороны Швеции возмутился действиями российских пилотов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российский самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает The Guardian.
Шведские военные представители заявили о нарушении, поскольку страна рассматривает возможность вступления в альянс НАТО после вторжения России в Украину.
«В пятницу вечером российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции», — говорится в сообщении министерства обороны Швеции.
Органы обороны следили за инцидентом и сфотографировали его, отслеживая самолет, когда он летел к востоку от Борнхольма, датского острова в Балтийском море, прежде чем он направился в сторону шведской территории.
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«Абсолютно неприемлемо нарушать воздушное пространство Швеции. Эта акция непрофессиональна и, учитывая общую ситуацию с безопасностью, очень неуместна. Шведский суверенитет всегда должен уважаться», — заявил министр обороны Петер Хультквист в эфире общественного телевидения SVT.
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По материалам: Сегодня