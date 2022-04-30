Обижен на Запад: психолог расшифровала поведение Путина на встрече с Гутеррешем

Президент Российской Федерации готов продолжать войну

Владимир Путин, Антониу Гутерреш / Фото: Коллаж: Сегодня

Презрение к Западу и чувство обиды и желания идти дальше — вот что испытывает российский президент Владимир Путин. Об этом рассказала психолог Нигора Хазратова телеведущим Василию Голованову и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24".

Член правления Ассоциации политических психологов Нигора Хазратова проанализировала поведение Путина. Наиболее показательны для анализа, по мнению психолога, видео прощания российского президента с Жириновским, встреча с Антониу Гутеррешем и разговор Путина с Шойгу. Эти встречи можно анализировать по двум направлениям: первое — эмоциональное состояние Путина, а второе — его идеи, взгляды и видение ситуации.

"Интересное видео именно с Антониу Гутеррешем, здесь видно эмоциональное состояние Путина. Если он начинает сначала с того, что достаточно закрыт, у него руки в замке лежат перед ним, это говорит о недоверии к собеседнику, это представитель коллективного Запада так называемого. Затем он постепенно входит в контекст ситуации и начинает больше раскрываться", – сказала она.

Путин начинает упрекать Запад в том, что было Косово, у вас двойные стандарты, почему нам нельзя того же и тому подобное. Здесь, по словам психолога, начинается экспансия в поведении президента. Он уже размыкает руки и постепенно начинает продвигаться к собеседнику.

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"Путин словно обращается к Гутеррешу и смотрит немного в сторону. То есть то на него смотрит, то в сторону, как в камеру, но одновременно не в саму камеру, а чуть ниже. Это говорит о недостаточном уважении к собеседнику. То есть вы Запад, у вас двойные принципы, я говорю с вами, но я вас не уважаю, вас не воспринимаю серьезно", — сказала эксперт.

Хазратова считает, что такое поведение свидетельствует, скорее всего, о переживании какой-то обиды, разочарования. Это можно проследить не только в общении с Гутеррешем, но и раньше. Например, во время встречи с Макроном, еще до войны, когда они разговаривали за этим длинным столом.

"То есть он разочарован, он обижен, и это чувство довольно давнее. Это обиды, еще начиная с той прошлой конференции по безопасности в Мюнхене, когда он говорил, что Россия не согласна играть ту роль, которую ей приготовили в Европе, и Россия заслуживает большего, лучшего. В этом случае он просто идентифицировался с ролью такого русского царя, но в то же время оскорбление и фрустрация — это то, что испытывают россияне в целом, это не только его личные чувства, это чувства, которые испытывает в какой-то мере русский народ", — объяснила она.

Психолог считает, что пока Путин готов продолжать войну. Он не видит того, что Запад может как-нибудь сломать ситуацию, кардинально ее изменить.

"Он рассчитывает на то, что, может, как-то еще получится сделать вид, что все стабилизировалось в экономике в России, что вроде бы все хорошо и мы продолжаем войну. То есть он надеется на то, что все же сможет выиграть. Он остается при своих взглядах бывших, он повторяет то же", — подытожила Хазратова.

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По материалам: Сегодня