Эта война завершится в Москве – Пономарев

Угроза будет существовать, пока Путин в Кремле

Война закончится не в Украине, а в Москве, считает Илья Пономарев. Коллаж "Сегодня"

Надо принять решение или переходить границу. Путина ликвидируют. Всё зависит от военных неудач России.

Об этом Илья Пономарев сообщил в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Илья Пономарев рассказал о своих предчувствиях относительно того, когда и как должна закончиться война.

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Я думаю, что эта война закончится в городе под названием Москва. Она окончится не в Украине. А когда мы войдем в Москву, я не знаю. То есть когда будем готовы, когда захотим, тогда и войдем. Надо понимать, что без этого война не закончится".

Бывший депутат Госдумы России провел исторические параллели, когда, например, Саддама Хусейна не убрали сразу и потом пришлось дорабатывать.

Советский Союз в 1944 также принимал решение переходить границу в направлении Польши и других приграничных стран."И было принято решение, конечно, наступать и дойти до Берлина, иначе час добитым не будет. Здесь тот же вопрос. Пока этот человек (Путин) жив, ничего не будет окончено, страна будет в опасности".

Другим выходом может стать активизация противоборствующих сил внутри самой России, которые могут способствовать ликвидации Путина.

"Я думаю, что они в результате эту задачу и решат. Вопрос только когда, кто и каким образом. Для того чтобы что-то внутренние силы России сделали, у элит должны быть для этого очень серьезные стимулы, и у народа должны быть возможности. На данный момент недостаточно ни первого, ни второго, для этого нужно время".

Это время, по мнению Пономарева, напрямую зависит от российских военных неудач, которые будут продолжаться на территории Украины. И вместе с тем от экономических несогласий, которые будут нарастать.

В России началась паника

После ряда событий секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в южных регионах РФ необходимо обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения населения и привести в надлежащее состояние бомбоубежища. Тем временем многие жители Белгородской, Курской и Воронежской областей, опасаясь начала широкомасштабных боевых действий, начали покидать свои дома и ехать в более спокойные регионы.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущен со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , уничтожившего несколько цистерн с нефтью

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – беспорядок кафиров или попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

По материалам: Сегодня