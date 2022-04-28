Польша продлила срок выплаты помощи беженцам из Украины

Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой

Польша продолжает поддерживать украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.

Об этом сообщает Onet.pl.

За такую ​​инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов – 429, в то время как против было только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации".

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Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

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По материалам: Сегодня