Глава Еврокомиссии обвинила РФ в попытках газового шантажа
Россия использует газ как инструмент для шантажа потребителей энергии в Европе
Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании газа в качестве инструмента для шантажа потребителей энергии в Европе после того, как "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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"Это неоправданно и неприемлемо", — заявила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии отметила, что этот шаг показал ненадежность России как поставщика газа.
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Кроме того, она заявила, что сейчас комиссия работает над обеспечением альтернативных потоков и координирует соответствующие меры по масштабам всего Европейского Союза.
Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России.
Владимир Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть", — заявил глава государства.
Он также поблагодарил решение Европейской Комиссии отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и аграрную продукцию.
В ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен президент также обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины, в том числе макрофинансовую помощь.
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По материалам: Сегодня