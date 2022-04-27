В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Задержанный груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро

Груз был изъят / Фото: Коллаж: Сегодня

В эстонском порту Мууга, в одном из контейнеров, в котором перевозились бананы из Эквадора, обнаружили 3,5 тонны наркотического вещества. Об этом сообщает издание ERR.

Контрабанду выявили на судне MILAN EXPRESS после получения соответствующих сигналов от финской таможни и голландской полиции.

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В 72 черных мешках было выявлено более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета.

Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, сообщила в понедельник прокуратура.

Этот груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро.

Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация.

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По материалам: Сегодня