В мире

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Задержанный груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Груз был изъят / Фото: Коллаж: Сегодня

В эстонском порту Мууга, в одном из контейнеров, в котором перевозились бананы из Эквадора, обнаружили 3,5 тонны наркотического вещества. Об этом сообщает издание ERR.

Контрабанду выявили на судне MILAN EXPRESS после получения соответствующих сигналов от финской таможни и голландской полиции.

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Далее по теме

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Президент Молдовы экстренно созвала Совбез из-за обстрелов в непризнанном Приднестровье

Вчера, 12:14

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Украина победит Россию с помощью союзников. Что пишут западные СМИ

Вчера, 12:57

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Украина может законно атаковать РФ – британский министр

Вчера, 13:27

В 72 черных мешках было выявлено более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета.

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, сообщила в понедельник прокуратура.

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Этот груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро.

В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация.

Читайте также:

  • Депутаты нюхают кокаин – Крюкова озвучила инсайд из МВД

  • На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков. На этот раз из-за татуировки

  • «Дури» на миллион. В Киеве изъяли крупную партию наркотиков (фото)

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Народилися на 6-му місяці і захворіли на пневмонію в укритті: в «Охматдиті» врятували близнюків

2 часа ago

Кабмин направил еще 400 млн грн на восстановление инфраструктуры

2 часа ago

Гутерреш в москве акцентировал на нарушении россией Устава ООН

2 часа ago

Tesla потеряла $126 миллиардов после того, как Маск купил Twitter

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button