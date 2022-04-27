Президент Молдовы назвала причину взрывов в Приднестровье

В Молдове обеспокоены эскалацией ситуации

Майя Санду прокоментувала серію вибухів у Придністров'ї / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на серию взрывов в непризнанной "республике" Приднестровье.

"Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона", – цитирует Санду Telegram-канал "Новости Одессы".

Отметим, что 26 апреля президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

Взрывы в Приднестровье

Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

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РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром недалеко от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.

Накануне в Тирасполе прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".

По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.

Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью

В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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По материалам: Сегодня