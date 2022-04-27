МИД Британии призвало союзников предоставить Украине наступательное оружие

Британия считает, что недостаточно поставлять Украине только оборонительное вооружение для борьбы с вторжением России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс / Фото: Коллаж: Сегодня

Союзники должны передать Украине наступательное оружие, откладывать этот вопрос не стоит. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Еuronews.

"Слишком долго существовало ошибочное различие между оборонительным и наступательным оружием. Для некоторых это послужило поводом затягивать со снабжением. Это время прошло", – подчеркнула она.

Первоначально Великобритания ограничила поставки вооружений тем, что классифицируется как оборонительное, но с тех пор заговорила о расширении поставок вооружений и использовании своего парка военной техники, чтобы другие страны, такие как Польша, могли поставлять танки напрямую в Украину.

Ранее Германия впервые заявила о поставке Украине тяжелого вооружения.

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Оружие для Украины

Под давлением западных партнеров и в первую очередь США Берлин согласился передать Вооруженным силам Украины что-то более существенное, чем каски. Теперь речь идет о передаче Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Британские власти направят в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Украина будет получать больше оружия от союзников, в частности от Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил о поставках в Украину бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer.

В то же время Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование.

По материалам: Сегодня